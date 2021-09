La senadora Castañeda, indicó que en el cierre de la discusión se propuso subir el descuento hasta un 50%, pero consideró que eso hubiese desfinanciado por completo el sistema. Destacó que “llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, porque es peor tener un sistema en riesgo que no pueda atender a esos colombianos que llegan a los diferentes hospitales del país”.

Igualmente la ley no contempla sanción alguna para los conductores que no renueven el SOAT, “no existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”, sostuvo la senadora.

Por su parte la primer vicepresidente del Senado, Maritza Martínez, indicó que “aprobamos en último debate en plenaria el proyecto de ley que otorgará descuento del 10% en el valor del SOAT a quienes no hayan afectado este seguro durante el 2020 y el 2021, lo cual aplicará para automóviles y motocicletas”.

Se espera que para la próxima semana las plenarias del Senado y la Cámara sean conciliados, para de esa forma pasar a la sanción por parte del presidente Iván Duque.