A Petro no le alcanza para cumplirles a los adultos mayores, ¿qué pasó?

Al fin se conoció la propuesta de reforma pensional que el Gobierno Nacional quiere llevar al Congreso. En ella el Ejecutivo cede en casi todos los puntos que propuso el presidente Gustavo Petro desde su campaña.

Es una reforma un poco más moderada, que según se dijo ayer, un par de horas después de que se revelara el texto, seguirá en ajustes y concertaciones hasta el 22 de marzo cuando se espera que sea radicada.

Un punto importante y que seguramente le costará unos cuantos puntos de popularidad al mandatario tiene que ver con el subsidio que prometió a los adultos mayores que no alcanzaron pensión. Cuando Petro era candidato aseguró que cobijaría con un bono de $500.000 a 3,5 millones de adultos mayores que por la informalidad no habían alcanzado a pensionarse, pero en este texto se evidencia que no serán tantas personas ni tanta plata. Lea aquí: Reforma pensional: ¿todos los trabajadores cotizarán en Colpensiones?

En términos generales 2,5 millones de personas mayores de 65 años, sin pensión, que están en línea de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad recibirán un monto cercano a los $223.000 cada mes, tres veces lo que reciben hoy en Colombia Mayor, pero apenas 44,6% de lo que prometió.