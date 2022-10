¿A la reforma tributaria se le está enredando el camino en el Congreso?

El caso más vistoso es el de los liberales, quienes habían advertido en el primer debate de la tributaria que no se prestarían para votar la propuesta para gravar pensiones de más de $10 millones, pero ahora parece que los desacuerdos van más allá.

“Yo no sé cómo se les ocurrió, esto no tiene un artículo para defender, ni uno; no hay un solo artículo que uno diga ‘esto hay que pelearlo’, nada, no hace sino daños y daños y daños”, dijo el director del Partido Liberal, César Gaviria, durante una reunión de esa fuerza política. Siga leyendo: Reforma tributaria: Dos impuestos trasnochan a los hoteleros

El partido socializó un documento en el cual controvierte 11 puntos de la reforma tributaria, entre ellos la mencionada propuesta pensional; el aumento del impuesto de renta para las empresas mineras y petroleras; y los ajustes en el impuesto al patrimonio.