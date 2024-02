A la cárcel soldado que presuntamente asesinó a la joven Isabella Mesa Sánchez

El juez 40 penal municipal con función de control de garantías de Medellín acaba de dictarle medida de aseguramiento en centro carcelario al soldado Sebastián Villegas, en medio del proceso por feminicidio agravado de Isabella Mesa en Medellín.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo 28 de enero, en un segundo piso de una vivienda residencial del barrio doce de octubre de Medellín. En este lugar, los uniformados de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de la mujer embalado en una maleta, metida en un costal de fibra.

Según las investigaciones, la joven, de 19 años, residía hace un tiempo en México. Sin embargo, había llegado a la capital de Antioquia para compartir con su pareja, quien se encontraba de permiso del Ejército. Lo había conocido a través de redes sociales.

En el acta de inspección técnica al cadáver quedó consignado que la madre del presunto feminicida narró cómo llegó en horas de la tarde y su hijo le contó que no podía regresar al Ejército porque había matado a Isabella, pero que no le decía dónde estaba. Lea aquí: “Si habla con otro no me importa matarla”: detalles del feminicidio de Isabella Mesa

La madre, asustada, fue hasta el batallón donde laboraba su hijo para alertar sobre el crimen. En el informe de necropsia efectuado también se consignó la sevicia con la que el militar atacó a su pareja sentimental, encontrando más de veinte heridas de arma blanca en el cadáver.

“Ocho heridas por arma blanca en región cervical, siete heridas por arma blanca en región mamaria izquierda que ocasiona a su vez herida en pulmón”, relató el juez del caso, citando las pruebas entregadas por la Fiscalía.