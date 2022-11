A Juan Pablo González lo golpearon durante 27 minutos, hasta la muerte

La Fiscalía imputó ante el juez 11 de Control de Garantías de Bogotá a cinco Policías, quienes habrían permitido que otros presos, dentro de la URI de Puente Aranda, en Bogotá, mataran a golpes a Juan Pablo González, sindicado de abusar de una menor de edad en Transmilenio. Lea: Atención: capturan a 5 policías por muerte de presunto abusador de Transmilenio

“Los uniformados de la Policía pudieron impedir que los privados de la libertad lesionaran, torturaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, pero no quisieron hacerlo. No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”, dijo la Fiscalía durante la audiencia de imputación.

Los delitos que les fueron imputados a los uniformados son los de homicidio agravado a título de coautores por comisión u omisión y tortura a título de coautores por comisión u omisión. Estos no fueron aceptados por ninguno de ellos.