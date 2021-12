La exministra aseguró que no se puede utilizar su apellido como sinónimo de robo y citó varios trinos publicados en las cuentas personales de Miranda y Muñoz y aseguró que hubo un acoso en su contra después de que estallara el escándalo.

¿Por qué países como Colombia prohiben el ingreso de turistas no vacunados?

¿Por qué países como Colombia prohiben el ingreso de turistas no vacunados?

El pasado 3 de noviembre la exministra de las TIC declaró ante la Corte Suprema de Justicia declaró en el marco de la investigación que se adelantaba contra cuatro congresistas por presuntamente interferir en la audiencia que tenía como objeto revocar el billonario contrato firmado entre el Ministerio y la Centros Poblados.

Al respecto la representante Miranda le contestó a la exministra que: “La exministra Karen Abudinen me denunció ante la Corte Suprema. Señora Abudinen no me dejaré intimidar por usted, ni por ningún corrupto. Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de todos los colombianos. Sin miedo, enfrentamos la corrupción”.