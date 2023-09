A 70 millones asciende recompensa por información sobre atentado en Jamundí

Ramírez le pidió al presidente, Gustavo Petro, hacer presencia en el municipio. “Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz”, subrayó el mandatario regional. Lea aquí: Urgente: Explotó carro bomba cerca de estación de Policía en Jamundí, Valle

“Somos geográficamente estratégicos porque somos el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al Pacífico. Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí”, agregó.

Hasta el momento, el balance del trágico hecho es de diez personas lesionadas, una de ellas en estado grave, además de dos vehículos y cinco viviendas destruidas. Las personas heridas reciben atención en el Hospital Piloto de Jamundí.