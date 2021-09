Andrés Felipe Galindo, analista.

Ante esto el concejal de Cali, Roberto Rodríguez Zamudio, le pregunta a las autoridades “cuánta droga se ha incautado en Cali, o cuántos precursores químicos se han decomisado en nuestra ciudad. Además, cuántas bandas que están dedicadas a la comercialización de armas se han capturado, cuánto dinero del lavado de activos ha sido decomisado y cuántas bandas dedicadas al gota a gota se han judicializado. Mientras esto persista en nuestra ciudad es imposible acabar con la criminalidad y el delito”.

El concejal agrega que una de las soluciones que ha planteado para que se presente una mayor reducción de hurtos y homicidios en la ciudad es la creación de una política pública.

“La política pública es la posibilidad de juntar a todos los caleños y a la sociedad civil en procura de resolver un problema. Actualmente, creo que no hay política pública porque nos obligaría a todos a mirar hacia el mismo lado y eso le corresponde al Alcalde de Cali y no a la Policía. Hoy quien diseña los planes de seguridad es la Policía, pero eso no debería ser así, debería haber una política pública que liderara y planeara todos estas estrategias”, añadió Zamudio.