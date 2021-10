La Contraloría General de la República, en un informe presentado este martes, alertó que en el país se registra un total de 4.356 personas fallecidas que aparecen vacunadas contra el COVID-19.

Las irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación encontradas por el ente de control, también hacen referencia a denuncias como pérdidas de vacunas, vacunas aplicadas a personal no autorizado y proceso contractual de biológicos adquiridos por el Gobierno Nacional.

Los resultados sobre Seguimiento y Vigilancia al Plan Nacional de Vacunación entregados por la contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, detallan que a la fecha el país acumula una pérdida de 25.391 dosis contra el COVID-19.

“La gran causa de la pérdida de estas dosis es porque no se cumple con la cadena de frío. Es de resaltar que el cuidado en la cadena de frío no es un procedimiento nuevo. Esto siempre se ha utilizado no solamente para las vacunas de COVID-19, sino que es una característica especial para algunos biológicos y que se debe cumplir sí o sí”, detalló Aldana.