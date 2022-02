“Mi hijo tiene 14 años y lo tengo en casa ya que estuve buscando cupos en muchas instalaciones de Quibdó y no me lo aceptaron en ningún lado”. “En el colegio no recibieron más al niño porque se porta agresivo. A veces está somnoliento y los médicos no me han dicho por qué come cosas de la basura”. Son mensajes que reciben a diario y demuestran las precariedades del Chocó para atener a su población especial. Una madre cuenta que cambiaron a la profesora por razones políticas y que ahora su niño ya no come. Otra refiere que así tenga la condición que tenga, su hijo tiene derechos.

Haidy Sánchez y Amparo Palacios tratan de responder las inquietudes, al tiempo que amplían su base de datos a otros municipios de Quibdó. Saben que, además de las falencias sanitarias, económicas y educativas de la mayoría de las familias chocoanas, en los hogares con pacientes autistas todo es más difícil. Los estudios científicos demuestran que los padres o cuidadores primarios de niños o adolescentes con autismo presentan elevados niveles de estrés. También por ellos confían en que Quibdó tenga algún un centro especializado de apoyo común a pacientes y protectores.