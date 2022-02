Esta agua cosechada hasta se convierte en un activo en esta zona, donde se vende por litros desde mil pesos hasta cinco mil pesos desde 20, 30 o 40 litros. Una pimpina de 20 litros cuesta mil pesos. Una pimpina de 500 litros cuesta 14 mil pesos. El acueducto y la energía en el área urbana de Uribia, no son servicios estables, porque cuando se va la energía, el acueducto no funciona y sus habitantes pueden quedar hasta una semana sin ambos servicios. Debido a la falta de agua el programa ERIC facilitó acceso al líquido durante todo el tiempo de intervención proporcionando a la comunidad semanalmente con 200 litros de agua por familia.

Este asentamiento, como muchos en La Guajira que han crecido en cortos periodos de tiempo, no cuenta con ningún servicio básico. Es por ello que en La Esperanza la cosecha más importante es la del agua. Esta se realiza a través de la recolección de cada gota que pueda caer durante las lluvias. También se recurre a trasladar el agua por más de una hora desde un jagüey hasta el asentamiento, en pimpinas, con carretillas o hasta al hombro. “Se van desde temprano a las 4 a.m. van caminando hasta el jagüey para que a las 6 a.m. estén regresando y puedan tener agua durante ese día porque las jornadas de tiempo seco son muy duras”, advierte Nurys.

Para sembrar, el suelo es parte clave del proceso y más aun teniendo en cuenta que las cualidades de la tierra en Uribia no son las apropiadas para una siembra y el clima seco, con lluvias escasas y aisladas no ayuda para que el proceso de fertilización de la tierra se dé.

El programa está enfocado en dos componentes en seguridad alimentaria y aseo, pero transversalmente, ERIC también realiza un proceso de acompañamiento psicosocial a las familias y esto ha ayudado que los demás componentes se desarrollen con resultados. Además, las huertas contienen un módulo pecuario con pollos de engorde. “Esto fue un reto porque los pollos no eran parte de la cultura local y no es lo que se consume comúnmente que es chivo, pero poco a poco se han ido adaptando y generando ciertas ganancias”, agregó García.

Es así que, a través de trueques, intercambios de verduras y hortalizas, entre vecinos, también se mueve la economía de la zona, como agrega García. “Dentro del contexto cultural son desconocidas ciertas hortalizas como la berenjena, la acelga que son muy nutritivas y se les enseñó a prepararla con huevos, con guisos y así han asimilado esos productos. La idea es enseñarles a consumir otros productos por fuera del chivo”.

El resultado de la crianza de pollos incluso ha generado ventas de hasta un millón de pesos a las familias beneficiarias, porque el producto se cría con buen peso y color, lo cual ha sido apreciado por los tenderos de la zona abriendo nuevos mercados.

“Una señora wayúu me trajo para acá y yo le dije: “yo no voy a ir” porque esa tierra es suya no de nosotros. Yo no pertenezco, llegué de Maraibo, pero ella insistió, vamos yo te ayudo y ella me ayudó a agarrar mi lote y después la líder acá fue organizando las calles y todo. Así vemos cómo en La Esperanza nos apoyamos entre todos para construir nuestro lugar en el mundo”, concluyó Elizabeth.