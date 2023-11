Webb capta galaxias jóvenes ricas en gas activando el universo

Nuevas imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST) han ayudado a descubrir secretos de cómo las galaxias jóvenes desataron una explosión de formación estelar en el universo primitivo. Algunas galaxias primitivas abundaban en un gas que brillaba tan intensamente que eclipsaba a las estrellas emergentes.

En una nueva investigación, los astrónomos han descubierto cómo de prevalentes eran estas galaxias brillantes hace unos 12.000 millones de años.

Las imágenes del JWST han demostrado que casi el 90% de las galaxias del universo primitivo tenían este gas brillante, lo que produce las llamadas “características de líneas de emisión extremas”. “Las estrellas de estas jóvenes galaxias eran notables y producían la cantidad justa de radiación para excitar el gas circundante. Este gas, a su vez, brillaba incluso más que las propias estrellas”, dice en un comunicado el Dr. Anshu Gupta, del Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D) y el nodo de la Universidad Curtin del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía (ICRAR), autor principal de un artículo que describe el descubrimiento.

“Hasta ahora era difícil entender cómo estas galaxias podían acumular tanto gas. Nuestros hallazgos sugieren que cada una de estas galaxias tenía al menos una galaxia vecina cercana. La interacción entre estas galaxias provocaría que el gas se enfriara y desencadenaría un intensa episodio de formación estelar, lo que resulta en esta característica de emisión extrema”.

El descubrimiento es un ejemplo gráfico de la claridad incomparable que proporciona el telescopio JWST al estudiar el universo primitivo.