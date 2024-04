Video: No era un misil, sino basura espacial la que sobrevoló España

La órbita terrestre baja es todo un depósito de basura espacial, la mayor parte de ella procedente de objetos generados por el ser humano, como trozos de naves espaciales, pequeñas motas de pintura de una nave espacial, partes de cohetes, satélites que ya no funcionan o explosiones de objetos en órbita que vuelan por el espacio a gran velocidad.

Fuentes de la ESA indican, no obstante, que "no toda la basura espacial está rastreada y catalogada": sus estimaciones apuntan a la presencia de más de 131 millones de objetos de desechos espaciales de entre 1 milímetro y 10 centímetros sin utilidad orbitando a una media de 36.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra.

El investigador Hugh Lewis, experto en basura espacial de la Universidad de Southampton (Reino Unido), ha calculado que el problema de la chatarra espacial “se ha subestimado” y que la cantidad de basura en órbita podría multiplicarse por 50 de aquí a 2100 en base a las operaciones previstas.

Un problema falto de regulación

Al no contar con una regulación expresa, más allá de un tratado internacional de las Naciones Unidas de no obligado cumplimiento, "la basura espacial un ejemplo de lo que se denomina fallo de mercado, porque al no existir derechos de propiedad nadie lo gestiona", indica Torres.

La atmósfera es un aliado útil para eliminar la basura espacial, ya que por debajo de los 480 kilómetros sobre la superficie la mayoría de los objetos se desintegran de forma natural en la espesa atmósfera inferior y se queman en menos de 10 años.