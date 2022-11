Una nueva vacuna contra el dengue, ¿peor el remedio que la enfermedad?

Si bien entidades como el Dadis hacen seguimiento a los casos de dengue y promueven la prevención y control en los sectores donde se registren brotes, una solución certera es buscada por la ciencia hace muchos años. Desde vacunar zancudos hasta un sinnúmero de estrategias; no obstante, no hay nada más esperado que una vacuna.

“Un portavoz de Takeda dice que se han recopilado datos de ensayos clínicos de más de 28 000 personas durante 4,5 años, lo que está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los datos muestran que Qdenga es seguro, independientemente de la exposición anterior al dengue. La Agencia Europea de Medicamentos dice que no hay evidencia clara de un mayor riesgo de enfermedad grave en personas que no han sido infectadas previamente”, preciso la revista Nature.

Es la posibilidad de ADE lo que está alimentando las preocupaciones sobre la nueva vacuna entre algunos científicos, quienes dicen que esto no se puede descartar sobre la base de los datos de ensayos clínicos recopilados hasta ahora. “Me decepcionó mucho y me sorprendió que el gobierno de Indonesia aprobara la vacuna sin restricciones”, aseveró Aravinda de Silva, viróloga de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que ha colaborado con Takeda y otros desarrolladores de vacunas contra el dengue.

La vacuna, llamada Qdenga y desarrollada por la compañía farmacéutica Takeda, es particularmente significativa porque es la primera para personas que no han estado expuestas al dengue. El virus infecta hasta 400 millones de personas al año. El regulador de medicamentos de Indonesia aprobó el uso de la vacuna sin pruebas de exposición previa en agosto. El regulador de medicamentos de Europa también está considerando aprobar la vacuna sin pruebas.

Al aprobarse Qdenga para niños de seis años hará que la vacunación esté disponible para niños más pequeños; en Indonesia, Dengvaxia tiene licencia para su uso solo en personas de nueve años o más. Más de la mitad de los niños en Indonesia han estado expuestos al dengue al menos una vez a la edad de seis años, lo que reduce cualquier riesgo potencial de ADE provocado por la nueva vacuna, explicaron científicos.

A mediados de octubre, un comité de la Agencia Europea de Medicamentos recomendó que se aprobara la vacuna para personas mayores de cuatro años en Europa y países endémicos de dengue fuera de la Unión Europea. La Comisión Europea aún no ha anunciado su decisión.

Temores

Pero a algunos investigadores, consultados por Nature, les preocupa que la vacuna se apruebe para todos, dado lo que se sabe hasta ahora. Los estudios sugieren que después de la infección por dengue, el sistema inmunitario se estimula lo suficiente como para proteger contra una segunda infección con cualquier serotipo durante uno o dos años, un fenómeno que las vacunas imitan.

“Pero después de ese período, las personas están protegidas solo contra el serotipo al que fueron expuestas por primera vez y tienen un mayor riesgo de ADE cuando se infectan con otros serotipos. Una vacuna que no protege contra los cuatro serotipos en personas que nunca han estado infectadas podría inducir un fenómeno similar, explicó Leah Katzelnick, epidemióloga de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Eso es probablemente lo que pasó con Dengvaxia. Los ensayos clínicos sugirieron que la vacuna era segura antes de que se implementara en Filipinas en 2016, pero los científicos expresaron su preocupación después de revisar los datos sobre hospitalizaciones en niños pequeños.

“En un análisis y modelado más profundo de los datos de ensayos clínicos recopilados hasta cinco años después de la inmunización, Sanofi descubrió que la vacuna casi duplicó el riesgo de hospitalización de niños de entre 2 y 16 años que no habían sido infectados anteriormente, algunos de los cuales desarrollaron enfermedades graves, incluido el dengue. fiebre hemorrágica. El aumento del riesgo podría deberse a ADE, pero eso no se ha confirmado definitivamente”, afirmó Nature.

El episodio provocó una gran reacción en Filipinas contra las vacunas en general. Hasta el momento, no se han notificado casos de ADE en los ensayos clínicos de Qdenga. Pero algunos científicos que han revisado los datos clínicos dicen que la inyección podría aumentar el riesgo de la afección en personas que no se han infectado previamente, porque no parece proteger contra los cuatro serotipos.

Los datos descritos en un artículo publicado en línea en octubre del año pasado 4 muestran que las personas vacunadas sin infección previa todavía estaban protegidas contra DENV-2 en el tercer año después de su vacuna, pero tenían una protección limitada o nula contra DENV-1 o DENV-3. No hubo suficientes casos de infección con DENV-4 para determinar si la vacuna ofrecía protección contra ese serotipo en personas que nunca antes habían estado infectadas.

Los datos solo proporcionan evidencia de que la vacuna tiene una protección duradera contra un serotipo, dice de Silva, lo que significa que es posible que una infección avanzada con los serotipos 1, 3 o 4 pueda causar ADE.

*Nota construida con información de la revista Nature