Titán, la luna de Saturno con ríos y lagos, vista de cerca por el James Webb

En la mañana del sábado 5 de noviembre, un equipo internacional de científicos planetarios se despertó con gran satisfacción con las primeras imágenes del James Webb de la luna más grande de Saturno, Titán. Emoción fue la reacción colectiva de los investigadores ante la importante información para investigar la atmósfera y el clima de esa luna. (Lea: Los datos inéditos que obtuvo el James Webb fuera del sistema solar)

Y es que este satélite no es un mango bajito. Se trata de la única luna del sistema solar con una atmósfera densa, y también es el único cuerpo planetario además de la Tierra que actualmente tiene ríos, lagos y mares. No obstante, a diferencia de la Tierra, el líquido en la superficie de Titán está compuesto de hidrocarburos como metano y etano, no de agua.