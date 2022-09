Sofía Plazas, la niña colombiana que estuvo en la Nasa, narra su experiencia

“Más que las instalaciones y todo lo lindo con lo que uno se encuentra, fue hermoso conocer personas de ‘carne y hueso’, con historias que me inspiran y me ayudan a hacer lo mismo con otros jóvenes. Son seres humanos que traen consigo un recorrido que deja como conclusión saber el nuestro entorno no es un límite”.

Un pensamiento que la define. Sofía es apasionada por las humanidades, cree en el trabajo colectivo, y en la sororidad, “una de las frases que me aprendí en la Nasa es que ‘las mujeres somos escaleras para otras’. Es decir, es como si prestáramos nuestros hombros para que las demás escalen, y así ha sido por muchos años”.

Con la irreverencia que caracteriza a la juventud, Sofía dice lo que piensa sin temor, “quiero ser presidente de la nación, aportar su granito de arena para construir un país donde todas las personas, de cualquier entorno social, tengan un espacio en el que puedan participar”.

Resulta apasionante, e incluso académico, hablar con ella, con una sonrisa amable, sabe inspirar a los demás. Tarea que ha realizado desde hace dos años. Durante la pandemia, cuando el planeta se vio encerrado, y los niños empezaron a desesperarse en casa, ella y su hermano menor, Mateo, se unieron a Astrofanáticos, un grupo virtual que congrega niños de todo el país interesados por la astronomía.

De ahí en adelante las puertas se han ido abriendo, cuando la ciudad estaba volviendo a la presencialidad, la joven de 13 años —quien cursa el grado octavo en el colegio Sebastián de Belalcázar —, ya dictaba conferencias compartiendo sus conocimientos sobre astronomía y ciencia en colegios públicos y privados. “He tenido la oportunidad de dar varias charlas, amo compartir con los demás lo que conozco, pero lo que más me gusta son las cartas que me hacen los demás niños, porque me han dicho que se motivan a seguir sus sueños después de escucharme. Esto me anima para seguir con mi libro”.

Un proyecto que presentó como parte del programa She Is. La idea es hacer un libro infantil, con ilustraciones gráficas, donde se contarán historias inspiradoras de personas de diferentes partes del mundo. Visitar una galería literaria fue lo que la motivó a cambiar su proyecto, tan solo unas semanas antes de iniciar su viaje a Houston. “Siento que puedo empezar a realizar un cambio e inspirar a niños y niñas del país. Ya tengo algunas ideas claras, ilustraciones adelantadas y las historias van desde una mujer que ha vivido el dolor del conflicto armado, una joven de Malí que debe luchar por sus sueños, hasta pienso involucrar la de un niño, porque debemos abrir campo para todos”.