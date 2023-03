¿Se podrá ver en Colombia el eclipse que solo pasa dos veces por siglo?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, tapando al astro rey. Cuando esto ocurre, la Luna proyecta unas zonas de sombra sobre la Tierra: la umbra (muy oscura) y la penumbra. (Lea: ¿Atardeceres rojos en Cartagena? Conozca el fenómeno natural que los provoca)

“Sin embargo, no todas las partes del mundo quedan sumergidas bajo la misma sombra, lo que provoca en primer lugar que no todo el planeta pueda ver el eclipse y que quienes puedan hacerlo no lo hagan del mismo modo. En concreto, aquellos lugares en los que se proyecta la zona de umbra verán el eclipse de forma total, y quienes lo hagan desde la penumbra, de forma parcial”, explica Radio Televisión Española.

En la astronomía existen tres tipos de eclipses solares: totales, anulares y parciales. Los totales ocurren cuando la Luna cubre por completo al Sol; por su parte, el anular cuando sólo cubre el centro del astro, dejando visible su parte exterior y dando como resultado un anillo luminoso (de ahí su nombre). “Cuando la Luna cubre sólo una parte del Sol, como si le hubiera dado ‘un mordisco’, recibe el nombre ‘parcial’”, precisa RTVE.