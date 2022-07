¿Qué hace al James Webb el telescopio más potente jamás visto?

Hasta el momento, las mejores imágenes del Universo habían sido captadas por el telescopio espacial Hubble, pero el James Webb es 100 veces más sensible. Por eso, es capaz de mostrar objetos que nunca antes se habían visto.

Un ejemplo son los puntos rojos brillantes que se ven en la foto. “Estas son galaxias que se detectan en el universo muy primitivo. Están tan lejos que la cobertura de longitud de onda del Hubble no es suficiente para detectar la luz que proviene de ellas”, dijo Themiya Nanayakkara, astrónomo de la Universidad Tecnológica Swinburne.

“Las capacidades del telescopio Webb están ajustadas para abordar algunas de las preguntas más profundas en nuestra exploración del universo”, expuso Fred Watson, astrónomo del Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos de Australia.

Las fotos del James Webb son las imágenes infrarrojas que más se han adentrado en el pasado, pero no es la que han logrado llegar más hacia atrás. Otras misiones no infrarrojas como COBE y WMAP ya habían observado cómo era el Universo tan solo 380.000 años después del Big Bang, cuando aún no existían las estrellas ni las galaxias.