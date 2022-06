¿Por qué nos gustan tanto los horóscopos?, esto dice la ciencia

¿Y si le digo que puedo dar una descripción muy precisa de su personalidad?

El siguiente texto está hecho a medida para usted, querido lector, así que tómese un momento para leerlo detenidamente.

Quiere que los demás le conozcan y les caiga bien. Tiende a ser crítico consigo mismo y a menudo duda de si ha tomado la decisión correcta. Tiene un gran potencial que no siempre ha aprovechado. Aunque tenga algunos defectos, se esfuerza constantemente por mejorar. A veces puede ser muy sociable y extrovertido, mientras que otras veces es introvertido y prefiere estar solo. Usted prefiere el cambio y la variedad y no le gusta sentirse limitado, pero también busca la seguridad en la vida. Se siente orgulloso de ser un pensador independiente y no acepta las afirmaciones de los demás sin una prueba convincente. Le parece imprudente ser demasiado honesto al revelarse ante los demás.

¿Qué le parece? ¿Hemos hecho un buen trabajo?

Esperemos que se haya sentido de alguna manera identificado con este texto. Pero no se preocupe. No es una terrorífica inteligencia artificial que le espía, al menos no todavía. Es ciencia.

¿Y si le dijera ahora que el texto que acaba de leer no es en absoluto personalizado, sino que en realidad es el mismo texto para todos? Solo una descripción muy general con la que la mayoría de la gente tiende a sentirse relacionada. Pero, ¿por qué?

Es porque acaba de ser víctima de uno de los muchos llamados sesgos cognitivos. Este se llama efecto Barnum. Nuestra mente nos juega trucos todo el tiempo.

El efecto Barnum, también llamado efecto Forer, está detrás de este pequeño experimento que acabamos de hacer aquí y detrás de los horóscopos, las cartas del Tarot, la lectura de manos, etc...