En Cartagena hay muchos temas más importantes que mirar al cielo y estudiar a qué hora sale y en qué momento se oculta el sol. No obstante, hay un fenómeno que algunos han notado en las últimas semanas cuando comienza la mañana. Hay gente que con los primeros rayos de luz dan por terminada su jornada de trote, orientándose con esos cambios que provoca el amanecer. Sin embargo, han notado una particularidad que tiende a desorientarlos.

No, no se trata de una señal de la final de los tiempos, ni de una alerta del cambio climático, ni mucho menos que el telescopio James Webb con su potencia habrá alterado algo en la naturaleza especial; sino de que corresponde a algo llamado la ecuación del tiempo y que en realidad ocurre todos los años por la misma época.

Por otro lado, la latitud tampoco es la explicación de alguna alteración de alguna índole, ya que aunque aquí la latitud afecte un poco, no lo hace como en las latitudes altas.

Por otro lado, la latitud tampoco es la explicación de alguna alteración de alguna índole, ya que aunque aquí la latitud afecte un poco, no lo hace como en las latitudes altas.

La hora de los relojes nos indican la separación de algo que se llama el “sol medio” con relación al horizonte. Ese “sol medio”, que uno no ve, no coincide con el “sol real” que nosotros vemos.

La hora de los relojes nos indican la separación de algo que se llama el “sol medio” con relación al horizonte. Ese “sol medio”, que uno no ve, no coincide con el “sol real” que nosotros vemos.

José Gregorio Portilla Barbosa, profesor de Física y Astronomía en la Universidad Nacional de Colombia, explica lo siguiente: “Ese concepto es algo que se inventaron los astrónomos, pues sucede que el movimiento del “sol real” no es uniforme a lo largo del año, por el hecho de que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es una circunferencia (sino una elipse) lo que hace que el Sol se acelere o desacelere ligeramente visto desde la Tierra; además, el eje de la Tierra no es perpendicular al plano de su movimiento, lo que origina que el sol se desvíe la mayor parte del tiempo de la circunferencia que divide el cielo en dos mitades y que llamamos el ecuador celeste”.

Y continúa explicando: “Todos los relojes que utiliza la gente y el mundo para sus actividades diarias están basadas en ese ‘sol medio’. De hecho, el tiempo universal coordinado, que es la hora en Greenwich, es un tiempo basado en el ‘sol medio’”.

Por eso a veces el “sol medio” sale más temprano con relación al sol real y otras veces pasa lo contrario. En estos momentos, el “sol medio” sale primero que el sol real, de manera que uno ve que el sol está saliendo a eso de las seis y 24 de la mañana en Cartagena. “Bastante tarde”, como indica el académico Portilla.

El docente indica que el fenómeno comenzará a revertirse a partir de la segunda semana de febrero. “Para finales de marzo el Sol ya saldrá exactamente a las 6 de la mañana y para finales de mayo el Sol saldrá muy temprano, a las 5 y 38 de la mañana”.

Y he ahí la explicación del porqué está saliendo el sol tan tarde en Cartagena en esta época del año.