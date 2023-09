Órbitas impredecibles cerca del agujero negro de la Vía Láctea

Las órbitas de 27 estrellas que orbitan cerca del agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea son tan caóticas que no se puede predecir con confianza dónde estarán dentro de unos 462 años. Este hallazgo surge de simulaciones realizadas por tres astrónomos radicados en los Países Bajos y el Reino Unido. Los investigadores publicaron sus hallazgos en dos artículos en el International Journal of Modern Physics D y en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Lea: La NASA anunció la creación de un departamento para estudiar los ovnis

Simular 27 estrellas y sus interacciones entre sí y con el agujero negro es más fácil de decir que de hacer. No fue hasta 2018 que los investigadores de la Universidad de Leiden desarrollaron un programa informático en el que los errores de redondeo ya no influyen en los cálculos. Con esto pudieron calcular los movimientos de tres estrellas imaginarias.