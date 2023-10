Naves y satélites están afectando a la capa de ozono y al clima

“Estamos encontrando este material creado por el hombre en lo que consideramos un área prístina de la atmósfera”, dijo en un comunicado Dan Cziczo, profesor de Ciencias Terrestres y Planetarias en la Universidad de Purdue, y miembro del equipo de científicos que publicó un estudio sobre estos resultados en Proceedings of the National Academy of Sciences. “Y si algo está cambiando en la estratosfera, esta región estable de la atmósfera, merece una mirada más cercana”.

El equipo detectó más de 20 elementos en proporciones que reflejan las utilizadas en las aleaciones de naves espaciales.

Descubrieron que la masa de litio, aluminio, cobre y plomo procedente del reingreso de las naves espaciales excedía con creces la de los metales encontrados en el polvo cósmico natural. Casi el 10% de las partículas grandes de ácido sulfúrico (las partículas que ayudan a proteger y amortiguar la capa de ozono) contenían aluminio y otros metales de naves espaciales.

Los científicos estiman que hasta 50.000 satélites más podrían alcanzar la órbita para 2030. El equipo calcula que eso significa que, en las próximas décadas, hasta la mitad de las partículas de ácido sulfúrico estratosférico contendrían metales provenientes de la reentrada.

Aún no se comprende qué efecto podría tener esto en la atmósfera, la capa de ozono y la vida en la Tierra.