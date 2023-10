“Movimiento colectivo”: revela secreto del núcleo terrestre

Bajo la superficie de la Tierra, a unos 5.100 kilómetros de profundidad, se esconde un misterioso secreto en el núcleo sólido de hierro que no se parece en nada a lo que habíamos imaginado. Lea: El último descubrimiento del Webb desconcierta a los astrónomos

Investigadores han alcanzado recientemente logros asombrosos en la comprensión del núcleo interno. Por ejemplo, han revelado que el núcleo no es una esfera uniforme, sino que tiene una textura compleja y, de manera fascinante, se detiene en su rotación cada siete décadas antes de cambiar de dirección.

Ahora, en un estudio innovador dirigido por la Universidad de Texas en Austin en colaboración con científicos chinos, se ha revelado que el núcleo interno de la Tierra podría ser menos rígido de lo que se había anticipado. Este estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que se basa en experimentos de laboratorio y modelos teóricos, sugiere que esta inusual flexibilidad podría atribuirse a átomos hiperactivos que se mueven con mayor rapidez dentro de su estructura molecular. .

Específicamente, el estudio ha desvelado que ciertos grupos de átomos de hierro en el núcleo interno, a pesar de estar sometidos a presiones astronómicamente altas, las más elevadas de todo el planeta, son capaces de cambiar de posición en un abrir y cerrar de ojos, manteniendo al mismo tiempo la estructura metálica subyacente del hierro. Este fenómeno se denomina “movimiento colectivo” y se asemeja a la forma en que las personas cambian de asiento en una mesa, según el comunicado de prensa de la Universidad de Texas en Austin.

“El hierro sólido se vuelve sorprendentemente blando en el interior de la Tierra porque sus átomos pueden moverse mucho más de lo que imaginábamos”, explicó Youjun Zhang, físico de la Universidad de Sichuan (China). “Este mayor movimiento hace que el núcleo interno sea menos rígido, más débil frente a las fuerzas de cizallamiento”, agregó.