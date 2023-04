Mañana sería lanzada JUICE a Júpiter, tras aplazamiento por el clima

Hoy estaba previsto que el despegue se realizase a las 12:15 horas GMT precisas y no como en otras misiones que existe una ventana de lanzamiento con varias horas para poder llevarlo a cabo.

La misión europea JUICE a Júpiter y sus tres grandes lunas oceánicas no pudo despegar este jueves desde el puerto espacial de Kurú, en Guayana Francesa, por las malas condiciones meteorológicas, en concreto debido al riesgo de caída de rayos. (Lea: Urano y sus lunas, como nunca antes se habían visto gracias al Webb)

La alineación tiene que ser perfecta entre el objetivo de destino y el lanzamiento para poder así alcanzar la trayectoria correcta y ahorrar combustible; si no sale mañana viernes, podrá volver a intentarse cada día a una hora similar hasta finales de mes.

El director general de Arianespace, Stéphane Israël, señaló que “lo más importante cuando se despega es estar seguro de que todos los parámetros están verdes. juice estaba ok, el lanzador estaba ok, pero en el control final el tiempo no estaba ok”.

El responsable de Arianespace, propietaria del lanzador, dio esta explicación durante la retransmisión en directo que la ESA realizó desde Kurú y dijo que podría haber dos motivos para que la misión no despegara este jueves.

Uno, los fuertes vientos en altura, que sin embargo estaban dentro de los parámetros, y otro, el riesgo de rayos, que es lo que finalmente provocó el retraso.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, tuiteó desde el puerto europeo de lanzamiento: “No es lo que esperábamos, pero esto forma parte del juego. Esperemos que mañana haya cielos más despejados”.