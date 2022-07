Las primeras imágenes del James Webb “han hecho llorar” a los científicos

Científicos ensamblando el James Webb.

La conmoción provocada por las capturas del telescopio espacial más poderoso del mundo todo el mundo podrá verlas el próximo 12 de julio. “Obviamente, la agencia espacial estadounidense tuvo el privilegio de ya observarlas y prometen que revolucionarán la ciencia y nuestro conocimiento sobre el Universo”, precisó Brandon Cordova, divulgador científico.

“Las imágenes son tan bellas que casi hacen llorar. Ya hay algunas imágenes científicas sorprendentes en la lata, y otras están por tomarse a medida que avanzamos. Estamos en medio de la obtención de datos históricos y estamos asombrados de lo que el telescopio ha demostrado ser capaz”, reveló Thomas Zurbuchen, director científico de la NASA.

Y agregó: “Es realmente difícil no mirar el universo bajo una nueva luz y no tener un momento que sea profundamente personal. Es un momento emotivo cuando ves que la naturaleza libera de repente algunos de sus secretos, y me gustaría que lo imaginaran y lo esperaran.