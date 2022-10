Ladrillos en impresión 3D, la apuesta de la NASA para sus bases en el Espacio

El material polvoroso que cubre el suelo de la Luna y de Marte, llamado regolito, podría tener aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, se ha observado que, mezclado con sangre u orina, podría usarse para fabricar ladrillos. La albúmina, una proteína en el plasma sanguíneo, mezclada con las rocas, minerales y polvo del regolito, produce un hormigón llama ‘AstroCrete’.

Esta mezcla puede usarse para imprimir todo tipo de objetos en 3D. Por lo que lo único que debería transportarse al Espacio sería una impresora 3D para fabricar todo tipo de elementos de construcción.

Sin embargo, los primeros ensayos para obtener arcilla con regolito de Marte no han sido precisamente exitosos. Se agrieta con mucha facilidad, por lo que no es útil para fabricar recipientes o piezas que vayan a estar sometidas a mucho estrés. No obstante, sí que puede usarse como recubrimiento para evitar la oxidación o incluso como protector frente a la radiación.

“No obstante, si un 5% de ese regolito se mezcla con una aleación de titanio, aluminio y vanadio previamente fundida a 2.000 °C, el material que se obtiene es totalmente diferente. El resultado no burbujea ni se agrieta como la cerámica. Esa es una gran ventaja; pero es que, además, se obtiene un material ligero, a la vez que duro y resistente”, explicó el International Journal of Applied Ceramic Technology.

Según la periodista Azucena Martín, del medio Hipertextual, el resultado de es estas primeras pruebas fue muy bueno, aunque hay un pequeño inconveniente que es imposible pasar por alto: solo es un 5% de regolito. El resto de materiales habría que llevarlos igualmente desde la Tierra. De todos modos, es un gran avance y estos científicos no descartan que en el futuro se pueda mejorar para usar otros materiales que igualmente se puedan conseguir en Marte.

Al fin y al cabo, aún quedan muchos años para viajar al planeta rojo. En la lista de hitos por lograr de la carrera espacial está mucho antes volver a la Luna. Y el primer paso para lograrlo se ha puesto un poco peliagudo. Hay que tomarlo con calma, así que aún tenemos tiempo de sobra para buscar formas de optimizarlo con una mayor proporción de recursos marcianos.