En 2017, los investigadores publicaron un estudio que anunciaba el descubrimiento de 12 lunas irregulares más orbitando Júpiter. Antes de esta nueva investigación, el número de irregulares jovianos conocidos era 71. Y los científicos han especulado durante años que Júpiter tiene una población no descubierta de lunas más pequeñas. Algunos astrónomos han dicho que los grandes gigantes tienen todos el mismo número de satélites, a pesar de las diferencias en sus masas. Es solo que son difíciles de ver.

La confirmación requiere observación con grandes telescopios terrestres. Teniendo en cuenta los tamaños pequeños y el tiempo que tarda cada luna en completar una órbita, esa es una tarea enorme. Puede que no haya suficiente valor científico en confirmar todos estos pequeños objetos para justificar todo ese tiempo de observación buscado.

En una entrevista con Sky and Telescope, el autor principal, Edward Ashton, dijo que no hay planes de observaciones de seguimiento para confirmar estos hallazgos. “Sería bueno confirmarlos”, dijo Ashton, “pero no hay forma de rastrearlos sin comenzar desde cero”.

A diferencia de las lunas más grandes de Júpiter, como Ío, Europa y Ganímedes, estas lunas irregulares no se formaron acumulando material en un disco. En cambio, probablemente se formaron como objetos independientes del Sistema Solar en órbitas heliocéntricas. A través de algún mecanismo incierto, finalmente fueron capturados en sus órbitas alrededor de Júpiter. Su captura puede haber sido debido al “arrastre de gas, la caída debido al crecimiento de masa repentino y las interacciones de tres cuerpos”, escriben los autores en su artículo.