Japón retrasa su misión a un asteroide por problemas en un cohete

La agencia espacial japonesa (JAXA) ha aplazado a 2025 el lanzamiento de su misión DESTINY+, con destino al asteroide Faetón, origen de la lluvia de meteoros de las Gemínidas. DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for Interplanetary Voyage, Phaethon Flyby and Dust Science) debía lanzarse el próximo año, pero JAXA ha decidido retrasararla hasta 2025 debido a problemas con el desarrollo del cohete Epsilon S, informó Kyodo News.

Este cohete es el sucesor previsto del cohete Epsilon de combustible sólido. Un motor de cohete relacionado con el nuevo vehículo de lanzamiento explotó durante las pruebas en julio, lo que obligó al retraso.

Faetón es un curioso objeto cercano a la Tierra que exhibe características similares tanto a los asteroides como a los cometas. Esto lo convierte en una fuente inusual de lluvia de meteoritos y también en un objetivo de gran interés científico.

El trozo de roca irregular de 5 kilómetros de ancho se acercó relativamente a la Tierra en 2017. Es la fuente de las Gemínidas, que caen sobre la atmósfera de la Tierra cada diciembre, informa Space.com.