Investigan muerte de joven, de 20 años, en un centro de rehabilitación

Aseguró que no tenía ninguna otra complicación o dificultad por lo que le parece extraña su muerte. Cree que pudo ser sometido a una especie de castigo o tortura que acabó con su vida.

“Era un muchacho sano, solamente consumía marihuana. Para evitar que él probara otras drogas o siguiera malos pasos, decidimos internarlo en el centro de rehabilitación. Nos dijeron que no podíamos visitarlo y el día que me autorizaron yo no pude porque estaba trabajando. El lunes me llamaron a las 9:30 p. m. porque lo habían llevado al hospital, dizque porque estaba enfermo. Me pareció raro y me contestó el representante de la fundación, me dijo que había fallecido, que le dio un paro cardiaco”, recordó el padre.