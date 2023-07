Impactantes videos de la NASA sobre emisiones de CO2 en la Tierra

A estas alturas, no cabe duda de que la actividad humana está aumentando drásticamente la cantidad de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Sin embargo, invisibles como son, las emisiones de carbono pueden resultar difíciles de comprender. Ahora, tres animaciones que acaba de publicar la NASA visualizan la asombrosa magnitud de las emisiones humanas de CO2 a lo largo de un año coloreando el invisible gas de efecto invernadero. (Lea: Insólito: Celebran como un logro que los astronautas beban su orina)

Emisiones provenientes de regiones altamente industrializadas

El panorama que se revela es desolador, especialmente en lo que respecta a las emisiones provenientes de regiones altamente industrializadas y grandes ciudades, donde los automóviles son el principal medio de transporte. En estas áreas, se puede observar claramente el impacto de las emisiones de carbono en la atmósfera. Sin embargo, incluso en partes del mundo con baja densidad de población, como Australia y África, el dióxido de carbono se extiende a lo largo del tiempo, aunque el globo permanezca relativamente despejado durante meses.

Australia es un caso interesante, ya que en el pasado ha tenido el mayor consumo per cápita de carbón; no obstante, debido a su extenso territorio, gran parte de las emisiones parecen dispersarse y el impacto no es tan evidente visualmente. En contraste, en lugares con mayor densidad de población o la presencia de industrias pesadas, como la península arábiga o Rusia, el panorama muestra una mayor concentración de emisiones y su impacto en la atmósfera.