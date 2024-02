Hombres deben esforzarse más que las mujeres para obtener ganancias

Los hombres necesitan hacer casi el doble de ejercicio físico que las mujeres para obtener los mismos beneficios cardiovasculares, según ha constatado un estudio del Instituto de Corazón Smidt de Los Ángeles, recogido este lunes en el Journal of the American College of Cardiology. Lea también: IA es capaz de diferenciar entre cerebro de hombres y mujeres

Los investigadores analizaron los datos de actividad física realizada por 412.413 adultos, el 55% de ellos mujeres, en el periodo 1997-2019 procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos.

Los investigadores examinaron los resultados específicos de género en relación con la frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo de actividad física, llegando a la conclusión de que las mujeres obtienen más beneficios para la salud cardiovascular con el ejercicio que los hombres.

“Para todos los adultos que aseguraron participar en cualquier actividad física regular, en comparación con estar inactivo, el riesgo de mortalidad fue previsiblemente menor, aunque las mujeres lo redujeron en un 24% con el deporte y los hombres en un 15%”, señala una de las autoras, Susan Cheng, en un comunicado del Instituto del Corazón Smidt.