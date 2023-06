Histórico: la NASA utilizaría Inteligencia Artificial para cazar ovnis

“En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los UAP y la vida extraterrestre”, apuntó en una rueda de prensa David Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, que forma parte del equipo.

Muchos ovnis del pasado no pudieron resolverse porque los datos sobre ellos eran demasiado escasos y de mala calidad, señaló su colega David Spergel. Por ello, en el futuro se necesitarán más y mejores grabaciones y datos. Hasta ahora, no hay indicios de que los ovnis estén relacionados con la vida extraterrestre, subrayó Spergel.

La investigación de los “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, en inglés) –conocidos popularmente como ovnis– es “extremadamente importante” por razones de seguridad, entre otras, afirmó Daniel Evans, de la NASA, en una rueda de prensa tras la reunión de cuatro horas celebrada el miércoles.

En una reunión pública, por primera vez en la historia, un grupo de expertos de la agencia espacial estadounidense, NASA, ha pedido más y mejores datos sobre las observaciones de objetos voladores no identificados. (Lea: La humanidad logra un nuevo récord del número de personas en órbita)

En total se han estudiado aproximadamente 800 fenómenos que se han producido en las últimas tres décadas, la mayoría de ellos fenómenos totalmente identificables y una minoría que no se sabe qué son.

“Tenemos que admitir que hay cosas por ahí que no entendemos y, de hecho, en algunas de ellas no se entienden bien”, apuntó Grinspoon, pero no se ha visto “ninguna evidencia que indique que las ovnis tienen algo que ver con fenómenos extraterrestres”.

Aunque la búsqueda de vida extraterrestre no es el objetivo de la misión, gran parte de las preguntas en la conferencia de prensa han ido en este sentido.