Hallan el primer mapa conocido de las estrellas, ¿dónde estaba oculto?

El artista neerlandés retrató en un óleo las estrellas que veía desde una pequeña ventana en una madrugada. De ese idilio a la actualidad, el éxtasis de observar al cielo nocturno se ha trivializado y ahora es protagonista de fondos de pantalla de celulares, computadores y tabletas.

No obstante, ese romanticismo inherente a la contemplación científica del Universo en el cielo nocturno se recargó recientemente con un descubrimiento. Los astrónomos lo definieron como un “hallazgo raro y notable”, debido a que se trata del primer mapa conocido del cielo nocturno oculto en un pergamino medieval.

El mapa hace parte de los documentos siderales de Hiparco de Nicea, un astrónomo de la Grecia antes de Cristo, quien hizo el primer catálogo de estrellas que contenía la posición en coordenadas eclípticas de 850 estrellas. Influyó en Hiparco la aparición de una estrella nova, Nova Scorpii, en el año 134 a. C. y buscó fijar la posición del equinoccio de primavera sobre el fondo de estrellas.

Hiparco, considerado el fundador de la astronomía moderna, inventó instrumentos, especialmente un teodolito, para indicar posiciones y magnitudes, de forma que fuese fácil descubrir si las estrellas morían o nacían, si se movían o si aumentaban o disminuían de brillo. Además, clasificó las estrellas según su intensidad, clasificándolas en magnitudes, según su grado de brillo.

Por consiguiente, ahora sus hijos están emocionados con el hallazgo de un mapa que hace siglos se buscaba. James Evans, historiador de astronomía de la Universidad de Puget Sound en Tacoma, Washington, describió el hallazgo como “raro” y “notable”. El extracto se publicó en línea en el Journal for the History of Astronomy.

Un legado, su importancia

El mapa descubierto es un sinónimo crucial del nacimiento de la ciencia espacial, cuando los astrónomos maduraron y pasaron de simplemente describir los patrones que veían en el cielo a medirlos y predecirlos. El manuscrito fue encontrado en el Monasterio Ortodoxo Griego de Santa Catalina en la Península del Sinaí, Egipto, pero la mayoría de sus 146 hojas, o folios, ahora son propiedad del Museo de la Biblia, en Washington DC.