¿Extraterrestres? La NASA perdió comunicación con una de sus naves

La NASA indicó el 6 de julio que “experimentaba problemas de comunicación mientras estaba en contacto con la Deep Space Network de la Capstone”. La comunicación con la Tierra se dañó. Dicha red DSN está formada por diversos observatorios alrededor del mundo, uno de los cuales está en Robledo de Chabela, Madrid. Los curiosos en ese momento se encontraban con mensajes de la Nasa como: “En tareas de mantenimiento”.

El reencuentro

Pero, “la platica no se perdió” ni mucho menos las ambiciones científicas. La NASA recuperó el contacto. El pequeño satélite no estuvo “perdido” como tal y en la NASA aseguraron que el equipo de seguimiento tiene datos “sólidos de la trayectoria” del CAPSTONE, mientras desapareció, algo que se puede comprobar a través del servicio NASA’s Eyes on the Solar System.

Fue el siete de julio cuando la NASA retomó la comunicación con la sonda. “Estaba en la posición esperada y en perfecto estado. Ahora se iniciarán las maniobras de corrección de trayectoria, y si todo va bien la nave alcanzará su órbita lunar el próximo 13 de noviembre”, explicó la NASA.

Mientras estuvo en silencio, Capstone realizó de forma autónoma algunas tareas, como mantener la carga de la batería, mantenerse apuntando en la dirección correcta e incluso realizar una maniobra para deshacerse del exceso de impulso.