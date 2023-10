Este sábado habrá eclipse solar: así es como puedes observarlo de manera segura

Este sábado 14 de octubre, Colombia y algunos países de Latinoamérica serán testigos de un fenómeno astronómico que, según las estimaciones de los expertos, no se repetirá hasta el 2034: un eclipse solar. Aunque los eclipses de sol son relativamente comunes en el resto del mundo, no siempre son visibles desde nuestro país.

David Sierra Porta, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), expresó que: “tras el logro del Semillero de Astronomía y Ciencia de Datos de la UTB, ganador en la etapa regional del International Space App Challenge de la NASA al abordar un desafío sobre la conexión magnética del sol, la universidad se prepara para otro gran evento astronómico. La UTB ha organizado una actividad donde los asistentes podrán ver el eclipse de manera segura bajo la guía de expertos. Contaremos con más de 300 gafas con filtro solar certificado, dos telescopios y cámaras digitales”, precisó. Lea también: ¿Quiere perder la vista? Pues mire de frente al eclipse de este sábado

En este contexto, el académico brinda algunos consejos para observar el eclipse de manera segura en Colombia y no sufrir daños en la vista a causa de los rayos solares.

1.- No mirar directamente al sol sin protección adecuada: el sol emite radiación ultravioleta que puede dañar de manera irreversible la retina del ojo. “Durante un eclipse, la tentación de mirar directamente al sol es mayor, pero hacerlo sin protección adecuada puede causar daño ocular permanente en cuestión de segundos”, precisó Sierra.

2.- No utilizar artículos inadecuados para ver el eclipse: existen varios objetos que, aunque puedan parecer adecuados a simple vista, no ofrecen la protección necesaria y pueden resultar peligrosos. Las gafas de sol comunes, independientemente de cuán oscuras sean o de su capacidad para bloquear los rayos UV, no son suficientes para proteger los ojos de la intensa radiación solar durante un eclipse.

Del mismo modo, películas fotográficas, radiografías, CDs y otros materiales caseros no proporcionan una filtración adecuada de la luz solar. Utilizar estos elementos puede resultar en daños permanentes en la retina, provocando ceguera solar. Es esencial que solo se utilicen gafas o filtros solares específicamente diseñados para la observación de eclipses y que cumplan con los estándares de seguridad ISO 12312-2.

“A diferencia de las gafas de sol comunes, las gafas para eclipse tienen un filtro especial que bloquea la mayoría de la luz solar y la radiación ultravioleta e infrarroja, permitiéndote observar el eclipse de manera segura”, precisó Sierra.