¿En honor a alguien que no gustaba de gays? Polémica ronda al James Webb

James E. Webb le da la mano al presidente Harry S. Truman durante una visita presidencial a la recién inaugurada sede de la Nasa en Washington DC en 1961.

El documental

Esta discusión tomó fuerza entre la comunidad científica con el documental Behind the name: James Webb Space Telescope (Detrás del nombre: el Telescopio Espacial James Webb) desarrollado por la productora de video Katrina Jackson para la organización The Just Space Alliance, la cual busca un futuro inclusivo y ético para el espacio.

En el documental, que dura 40 minutos, las astrónomas Erika Nesvold y Lucianne Walkowicz hablan sobre las maravillas que hará el Telescopio Espacial James Webb, pero se centran específicamente en el personaje que hay detrás de su nombre.

“Este documental se produjo con historiadores, miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense y del Comité de Orientación Sexual y Minorías de Género en Astronomía, además de científicos que pertenecen a la población Lgbtq+”, explicó Katrina Jackson en un hilo de Twitter.

Según el documental, James E. Webb, en ese entonces el administrador de la Nasa, impulsó más de 75 misiones espaciales finalizando la década de los 60. El hombre compitió incansablemente durante años con los soviéticos para ganar la carrera espacial lo que finalmente lograría llevando a tres astronautas a la Luna en 1969.

Sin embargo, a pesar de que este hombre impulsó las misiones espaciales del programa Apolo, las astrónomas del documental cuestionan la homofobia que se vivió en el gobierno de Truman mientras Webb estaba a cargo de la organización espacial más importante del país.

“Webb fue el segundo mando mientras el Departamento de Estado investigó y despidió a cientos de empleados por ser sospechosos homosexuales, inspirando prácticas y políticas que se extendieron por todo el gobierno federal y que continuaron bajo su liderazgo en la Nasa”, continuó la productora Jackson en el hilo.

“No hay evidencias”

Según informó la revista Scientific American, James E. Webb antes de llegar a la Nasa era un funcionario que trabajaba en el Departamento de Estado, donde participó en el desarrollo de la guerra psicológica como una herramienta para atacar a los soviéticos en la Guerra Fría.

Prescod-Weinstein, Sarah Tuttle, Brian Nord y Lucianne Walkowicz lanzaron una petición para modificar el nombre y recibieron el apoyo de 1.800 personas de la comunidad científica.