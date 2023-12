Elon Musk colonizó la Amazonía, pero la minería ilegal se aprovecha de él

Los mineros clandestinos se suman a Starlink

Pero Starlink también se ha ganado las simpatías de los buscadores de oro clandestinos. Cada vez es más común el decomiso de las antenas blancas de Starlink en operaciones contra la minería ilegal.

Fuentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) indicaron que han confiscado alrededor de 30 antenas Starlink en lo que va de año.

En un reciente operativo en el Vale do Javari, la región con más mayor presencia de indígenas no contactados del mundo, aprehendieron una docena en diferentes dragas que extraían oro sobre los ríos Jandiatuba, Boia, Jutaí, Igarapé Preto e Igarapé do Mutum.

Este mes, Ibama confiscó otra en el ala de una avioneta en la tierra indígena de los yanomamis, que en los últimos años han sufrido casos mortales de desnutrición, causados por la contaminación de los ríos debido a la intensa actividad minera.

“En la reserva Yanomami, prácticamente todos los yacimientos mineros ilegales tienen Starlink, es algo que ya está universalizado”, afirma Hugo Loss, coordinador de fiscalización de flora del Ibama.

Para los mineros clandestinos, “no es una tecnología cara, es hasta barata y de grandísima utilidad”, expone Loss.

Este año, SpaceX llegó a ofertar el equipamiento por 1.000 reales (unos 205 dólares) con una mensualidad por la conexión de 184 reales (unos 40 dólares al cambio de hoy), sin contar los gastos de envío.