El último descubrimiento del Webb desconcierta a los astrónomos

Las recientes imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA en el corazón de la nebulosa de Orión nos han brindado un panorama completamente nuevo y desafiante para nuestra comprensión sobre la formación de estrellas y planetas. En un sorprendente hallazgo, los astrónomos han identificado numerosos enigmáticos “planetas” flotando aparentemente sin estar ligados a ninguna estrella específica en el espacio vacío.

Y eso no es todo: además de que no se ha identificado ningún mecanismo de formación convencional que pueda explicar la existencia de estas masas, de acuerdo con las observaciones, muchos de estos objetos no están solos, sino que se presentan en parejas.

Los astrónomos Samuel Pearson y Mark McCaughrean de la Agencia Espacial Europea (ESA) han nombrado a estos enigmáticos cuerpos como “Objetos Binarios de Masa de Júpiter” (JuMBO, por sus siglas en inglés) y podrían introducir una nueva categoría astronómica, según se informa. en un artículo preimpreso que se ha remitido a la revista Nature.

Estos misteriosos objetos, que componen un cúmulo de cerca de 150 entidades flotantes en la nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, una región de gas y polvo que se encuentra a unos 1.350 años luz de distancia de la Tierra, son demasiado pequeños para ser consideradas estrellas y, dado que no están en órbita alrededor de ninguna estrella madre, técnicamente no pueden clasificarse como planetas.

“Buscamos objetos muy pequeños y los encontramos”, declaró a The Guardian McCaughrean. “Los encontramos tan pequeños como una masa de Júpiter, incluso media masa de Júpiter, flotando libremente, no unidos a una estrella”.