¿Disparate? La NASA tendría cómo llegar a Marte en siete días

En este sentido, la NASA ha aprobado el desarrollo experimental de un nuevo sistema de propulsión que no se parece en nada a lo visto por el momento: una tecnología que utiliza un láser de alta energía para lanzar proyectiles microscópicos, que pueden mover naves de gran tamaño a altas velocidades, que permitiría llegar a Marte en solo una semana.

Además de todos los elementos que la agencia espacial ya trabaja para poder mandar una tripulación al planeta rojo, está el reto de la gran distancia del trayecto. Por ende, una tecnología capaz de hacerlo en el menor tiempo posible, no solo para asegurar la llegada de los astronautas, también para una mayor rentabilidad de la misión espacial, tiene un gran atractivo. La “loca” solución que estudia la NASA para colonizar a la Luna

Sí. Llegar a Marte es, si no el más, uno de los principales objetivos de la NASA como parte de su ambición científica, y para allanar el terreno donde la exploración astronómica se convierte en sobrevivencia para la humanidad.

Su tecnología

No obstante, el nuevo diseño no utilizará una vela, pues el láser de 10 megavatios no tocará la nave sino unos proyectiles de tamaño microscópico que saldrán disparados a hipervelocidad hacia una nave de aproximadamente una tonelada de peso. Esto significa que se podrían enviar nuevos rovers a Marte en tan solo una semana.

En este sentido, cita Economía Sutentable, Davoyan afirma que una nave llegaría a 100 unidades astronómicas (la distancia de la Tierra al Sol) en solo tres años y a 500 UA en unos 15 años.

“Desgraciadamente, antes hay que diseñar, construir y probar este tipo de propulsión. Siguiendo el protocolo del sistema de proyectos avanzados de investigación, deberá pasar esa primera fase para luego ingresar a la etapa de desarrollo y construcción”, aseguró la NASA.