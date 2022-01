¿Por qué L2 y no L1, que está más cerca de la Tierra?, es una pregunta recurrente en foros. La respuesta está relacionada con que Webb, para que funcione correctamente y pueda recoger la luz infrarroja (que al fin y al cabo es calor) de objetos muy débiles y lejanos, debe estar muy frío. “En la zona en sombra de L2, donde no le da el sol, estará a -233℃. A esta temperatura el supertelescopio es lo suficientemente sensible para detectar el rescoldo de objetos que pudieron formarse en el origen del universo”, explica Pedreira.

Otro de los factores que sigue teniendo con calculadora en mano a los científicos es el combustible que lleva a bordo el TJW, limitante de la duración de su operación; por ende, Thomas Zurbuchen, director científico de la NASA, ha expuesto que si el Webb llega al punto L2 y su despligue es correcto, hay la posibilidad de diseñar una misión que lo reposte para prolongar su vida.

“Cabría suponer que si Webb orbita el Sol más lejos que la Tierra debería tardar más tiempo que nuestro planeta en dar la vuelta al Sol, con lo que perdería su posición. Pero resulta que el equilibrio de la atracción gravitatoria combinada del Sol y la Tierra en el punto L2 hará que el Webb siga el ritmo de la Tierra mientras gira alrededor del Sol, manteniéndolo en su sitio. Todo ventajas”, concluye el astrónomo español.