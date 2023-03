El importante hallazgo que la NASA hizo en Venus

La NASA ha descubierto recientemente que Venus tiene actividad volcánica, algo de lo que no se tenía registro en la ciencia. Después de examinar imágenes de radar de archivo tomadas por la misión Magallanes hace más de 30 años, la agencia espacial encontró evidencia geológica directa de un volcán activo en la superficie del planeta gemelo de la Tierra.

Según la revista Nature, reunir evidencia de que Venus es volcánicamente activo no fue fácil. La espesa atmósfera de Venus (100 veces la masa de la Tierra) y las altas temperaturas de 450 ºC dificultan que los exploradores y otras sondas exploren la superficie. Hasta ahora, los datos más confiables que han recopilado los científicos provienen de la nave espacial Magallanes.

La NASA reconoce esta limitación en sus datos. Pero también dicen que no conocen ningún evento equivalente en la Tierra que pueda causar los cambios observados sin actividad volcánica, aunque no pueden descartar la posibilidad de que algo más pueda haber sido el responsable.

Ubicación de Maat Mons en Venus.

La misión, retrasada

La misión a Venus, VERITAS, abreviatura de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy, se ha retrasado, pues la NASA había planeado lanzarla en 2028, pero la agencia tuvo que reasignar los fondos del JPL para abordar el retraso de Psyche, una misión que estudiará un asteroide rico en metales que orbita el Sol entre Marte y Júpiter. La agencia espacial actualmente no tiene fondos planeados para VERITAS, e incluso si restablece los fondos, la misión no se lanzaría antes de 2031.

Lanzar VERITAS después de 2030 podría causar problemas para otras misiones, según Nature, pues los datos topográficos recopilados por VERITAS proporcionarían a las misiones DAVINCI de la NASA y EnVision de la Agencia Espacial Europea información para ayudarlos a identificar las áreas que planean explorar en Venus. DAVINCI, que se lanzará en 2029, tiene como objetivo lanzar una sonda en la atmósfera de Venus, y EnVision, que se lanzará a principios de la década de 2030, está destinado a tomar imágenes de radar de alta resolución de la superficie del planeta.