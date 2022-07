Conozca a Sky Cruise, el hotel crucero volador que durará 7 años en el cielo

¿Cómo se impulsará?

El diseñador de la gigantesca aeronave descartó la posibilidad de incorporar pilotos humanos: “¿Toda esta tecnología y todavía quieren pilotos? Creo que será totalmente autónomo”, reveló. No obstante, requerirá mucho personal en todas las áreas hoteleras, gastronómicas, comerciales y lúdicas.

Sky Cruise tendrá 20 motores eléctricos alimentados por propulsión nuclear, cuyo gran núcleo proveerá energía ilimitada, lo que permitirá que no tenga ningún destino y se mantendrá en las alturas hasta por 7 años, en los cuales no se plantea tener ningún tipo de aterrizaje.

¿Cómo lo abordarán?

Sky Cruise contará con un salón panorámico con vista 360º, conectado por ascensor con una cubierta principal, donde habrá espacios comerciales, para hacer deportes, locales de ocio, cines y parques infantiles. No cabe duda de que es un proyecto ambicioso y novedoso, pues en una sección separada habrá eventos y reuniones de negocios, así como espacios para celebrar bodas.

La ambición de su creador

Hashem Al-Ghaili defiende su proyecto como el “futuro del transporte” ante las críticas que ha recibido sobre las garantías de seguridad de su funcionamiento, como que la existencia de ascensores en el exterior de la aeronave no respondería a un diseño aerodinámico, advirtieron ingenieros aeroespaciales.

Por su parte, el diseñador expuso: “Quiero reiterar que es solo un concepto. Me alegra ver que ha suscitado mucha discusión y te ha hecho tomarte un momento para soñar con un futuro en el que podrían existir tales cosas. Independientemente de su viabilidad, los humanos nunca debemos dejar de soñar. Recordemos siempre lo que dijo Albert Einstein: ‘Si al principio la idea no es absurda, entonces no habrá esperanza para ella’”.

Para el ingeniero, especialista en biotecnología, su Sky Cruise surcaría los cielos entre 2030 y 2040. “Se espera que los pequeños reactores nucleares que pueden impulsar aviones estén listos para la década de 2030. El Reino Unido está trabajando en un reactor nuclear modular pequeño (SMR) que se espera que se una a la red en 2029, y EE. UU. está invirtiendo fuertemente en la investigación de fusión nuclear comercial”, afirmó.

Además, recordó que el New York Times publicó un artículo en 1920 que decía que “un cohete nunca podrá abandonar la atmósfera de la Tierra”, cosa que sí ocurrió. Sin embargo, el diseño fue recibido en las redes sociales con cierta reticencia, especialmente entre aquellos que ven como un problema el estar en un espacio cerrado con un reactor nuclear prácticamente al lado en todo momento, sin la posibilidad de escapar si hay una emergencia. No obstante, por ahora, es solo un increíble concepto.