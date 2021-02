Ella cuenta que la pasión por la astronomía nació mientras vivía en Colombia, “en los años 80, época de mucha violencia en mi país, me la pasaba mirando al cielo para que me diera paz. Siempre me pregunté cómo podían coexistir juntas las estrellas y los planetas sin que hubiera caos, y así empezó todo esto para mí”.

Con tan solo 300 dólares en el bolsillo y la intención de ayudar a su mamá en la economía del hogar, Diana empezó trabajando como empleada doméstica y se costeó sus clases de inglés en el Miami Dade College. Pero llegó a aburrirse tanto de lo mismo, que se colaba en las clases del departamento de matemáticas, “estaba aburrida de aprender inglés y me sentaba a responder las preguntas que tuvieran de matemáticas, porque no necesitaba hablar ningún idioma, los números en todo el mundo son los mismos y ahí me di cuenta de lo que me gustaba”, explica ella.

Con el tiempo llegó a tener cuatro trabajos, labores que le permitieron iniciar sus estudios en ciencias del espacio y eventualmente en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Florida.

Fue así como se animó a solicitar su ingreso a la Academia de la Nasa, donde pasó a ser una de las dos únicas personas de su cohorte en ser empleada. Mientras estaba allí, visitó la Universidad de Maryland, donde ayudó al profesor Brian Roberts a investigar cómo operarían los robots en el espacio. Y se graduó con una licenciatura en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Maryland en 2007. Su historia fue convertida en un libro de ciencia para niños por Kari Cornell y Fatima Khan.