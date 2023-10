Asombrosa imagen del cuerpo más volcánico del sistema solar

Las nuevas imágenes revelan nuevos detalles de la región polar norte de la luna, que presenta montañas no volcánicas de hasta 6.000 metros de altura. Al no ser volcánica, no cambia tanto con el tiempo como algunas de las regiones más activas.

Y Juno aún no ha terminado. La sonda realizará sobrevuelos espectacularmente cercanos en los próximos meses; el 30 de diciembre de 2023 y el 3 de febrero de 2024, está previsto que se acerque hasta 1.500 kilómetros de la superficie de Ío.