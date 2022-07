Ahora mismo la Luna se ve en el cielo, ¿por qué a veces se ve en el día?

Con esa luz solar, la Luna tiene 100 mil veces más brillo que la estrella que se ve más brillante en el cielo nocturno. Otros de los objetos que se pueden ver en el día por su brillo son Venus, Mercurio y Júpiter, pero el resto de las estrellas no logran la cercanía suficiente a la Tierra.

Un error común en las personas es pensar que la Luna y el Sol están opuestos en el cielo, pues usualmente son usados como ejemplo de una pareja. Pero eso de “los polos opuestos se atraen acá no tiene validez”, debido a que la Luna no produce luz, por lo que requiere del brillo del sol para iluminar la noche.

“La fase responsable de que se pueda ver en el amanecer y por la mañana es la cuarto menguante; y, por otro lado, cuando se ve en la tarde es debido a que está en cuarto creciente”, explica el astrónomo Antonio Pérez Verde.

Hoy los que vieron a la Luna en la mañana cartagenera y se preguntaron el porqué, esto se da porque el Sol golpea la Tierra con solo una fracción de la luz. Precisamente porque el cielo no ha alcanzado su brillo máximo, la Luna a menudo sigue siendo visible. Eso sí, sus colores son mucho menos claros, alcanzando un tono blanco.

¿A qué se debe?

Por ejemplo, en la Luna nueva, el satélite está alineado con el Sol y no podemos verla desde la Tierra porque está ensombrecida por el resplandor. A medida que pasan los días, la Luna va creciendo. Primero aparece como una C invertida, tomada como símbolo por el mundo árabe, en el hemisferio norte y una C en el hemisferio sur que va aumentando su grosor e iluminando cada vez más superficie del satélite.

Posteriormente, la Luna sigue rotando alrededor de la Tierra y entra en fase menguante. “En esa fase, la Luna irá apareciendo por el horizonte cada vez más tarde desde que el Sol se escondió. Por eso, vemos la Luna de madrugada y por la mañana”, expone Pérez Verde.