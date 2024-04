A la cárcel joven, de 24 años, que mató a su mamá y a su tía a martillazos

Ahora permanecerá en un centro de reclusión, bajo valoración médica y con tratamiento, mientras se cumple la etapa de juicio. Romelia Caicedo, de 56 años, tía del presunto homicida, y María Eugenia Hidalgo, de 64 años, su mamá, fueron asesinadas a martillazos en la sala y cocina de la casa. Lea: ¡Atroz! Joven, de 24 años, asesinó a su madre y a su tía con un martillo

Tras cometer el doble crimen, Jorge Luis dijo a la cámara de un policía que “una voz del cielo me dijo que las matara”. También expresó que “pido que me perdonen, no lo volveré a hacer. Yo las maté con un martillo, pero no lo pude lavar. Espero que ellas vuelvan a estar normal, como están ustedes”.