Yoelglismar, de 5 añitos, necesita con urgencia un trasplante

Pero gracias al trabajo de los profesionales en la Casa del Niño, más las oraciones de los familiares, la niña logró sobreponerse a la adversidad y, contra todos los pronósticos, se recuperó. Hoy reposa en su casa, en el barrio Nariño, donde sus padres son ayudados por vecinos para la compra de alimentos y medicamentos, ya que son venezolanos y no tienen trabajo. Peor aún, no cuentan con ningún carné de salud.

“Si sobrevive es un milagro, no podemos darles muchas esperanzas”. Esas expresiones todavía son recordadas por los padres de Yoelglismar Vargas Escalona, una niña de cinco años que estuvo un par de semanas hospitalizada en la Casa del Niño. Según ellos, esas palabras se las decían los médicos que la atendían, pues su situación era crítica y tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos porque su hígado no resistía más. La niña vomitaba con sangre y tenía inflamación.

Para su recuperación total

Los galenos les recomendaron especial atención con Yoelglismar, pues debe mantener una dieta equilibrada, cero grasas, ingerir sin falta sus medicamentos y guardar reposo.

Sin embargo, para lograr que se sane totalmente, la única solución es un trasplante de hígado, pero por no estar afiliados al sistema de salud colombiano, la niña al parecer ni siquiera está en lista de espera.

“Mi niña estuvo en cuidados intensivos, la entubaron, no me daban posibilidades, estaba muy delicada, duró 14 días en UCI, tenía su hígado destrozado. La llevé de urgencias porque aquí en la casa me vomitaba sangre, el popó también salía con sangre, la hemoglobina la tenía bajita, gracias a Dios en la Casa del Niño me la estabilizaron. Pero me dijeron que lo mejor para ella es un trasplante urgente porque puede recaer”, manifestó su madre Yulier Escalona, quien pidió ayuda del Distrito para el procedimiento que su pequeña requiere.

El Universal puso en conocimiento de este caso al Dadis, desde donde señalaron que tomarán atenta nota para hacerle seguimiento y garantizarle a Yoelglismar la atención en salud pertinente.