“Yo sí voy”, la campaña de los taxistas en Cartagena para mejorar el servicio

Tengo que reconocer que nos hemos ganado una mala fama porque cuando llega esta época muchos compañeros empiezan con el ‘para allá no voy’ y eso nos perjudica”.

Frank Sánchez, Sincontaxcar.

“Tengo muchos compañeros que llamamos ‘ruedas sueltas’, es decir, conductores que no hacen parte de las filiales o asociaciones y que solo eventualmente (por temporadas) prestan el servicio. Por eso el sindicato propone a los autoridades locales y nacionales la formación laboral, para que no todo el mundo pueda ejercer esta actividad. Soy un convencido de que la mejor forma de poder contrarrestar el mal servicio es educando”, expresó Sánchez.

“Para allá no voy no es la respuesta. Pedimos a los compañeros que no están afiliados que se unan a la campaña y que entiendan la necesidad que tenemos de mejorar nuestro oficio y que tenemos que cambiar y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías”, sostuvo Sánchez.