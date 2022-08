“Yo no tengo rabo de paja”: secretaria de Educación a Yolanda Wong

“Y siguen mintiendo que recibieron ciudad quebrada porque eso no es cierto. Es una mentira del alcalde seguramente para distraer la atención del informe de CCV, que es evidente de cómo disminuyeron los indicadores de pobreza extrema y desempeño fiscal”, dijo Pereira.

La red social Twitter se convirtió este miércoles en un ring de boxeo. La primera pelea estuvo relacionada a las polémicas declaraciones del alcalde de Cartagena, William Dau quien afirmó que la ciudad no tenía dinero para construir megaobras porque “recibió la ciudad quebrada”.

Y continuó: “Dau justifica su ineptitud y pésimos resultados, sale a decir que recibió una ciudad quebrada, miente. En el 2019 se dejó un superávit de tesorería de casi $8.200 millones y quedaron unos saldo de $89 mil millones que esta administración utilizó en 2020 y los incorporó mediante acuerdos del Concejo. ¿Cuál ciudad quebrada si incorporaron recursos del 2019 y superávit de tesorería?”.

Por su parte, la exalcaldesa Yolanda Wong, cuestionó a Dau por no utilizar recursos de regalías para realizar obras de impacto.

“Le mientes a la ciudad y la condenas a no hacer obras -puentes- diciendo que no hay recursos. En regalías tienes más de $103 mil millones para inversión. Desde el año 2020 tienes una medida preventiva en regalías lo que no permite avances con otros $49 mil millones que tienes retenido. Debes llenar unos requisitos de forma ( liquidación de contrato vía campaña) que tu equipo jurídico, infraestructura y planeación deben avalar”, agregó Wong.