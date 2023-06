“Ya vamos para 3 días sin luz”: drama de familias en tres barrios de Cartagena

Sin embargo, habitantes de los barrios La Esperanza, Olaya Herrera y San Pedro, manifiestan sentirse preocupados, ya que desde hace aproximadamente tres días tienen diferentes problemas con el servicio. “Aquí vamos para tres días que en la Calle Cubero de La Esperanza, la gente no duerme. La luz ya le llegó a todo el mundo y en esta calle nada, necesitamos que la red de apoyo nos colabore. En la tercera cuadra viven mis padres y están enfermos. Solicitamos que por favor nos manden la cuadrilla”, indicó Gilberto Espinosa, uno de los habitantes del sector.

Este no es el único barrio con esta problemática, los habitantes del barrio San Pedro también hablaron para El Universal . “Hicimos una manifestación, esta situación viene desde la semana pasada en el barrio San Pedro, calle Aurora. Para esta calle no hay transformador y a nosotros esto nos perjudica, porque aquí cerca hay colegios, está el puesto de salud donde yo trabajo, y también el Bienestar Familiar. Con el presidente de la JAC hicimos una carta, la mandamos y todavía estamos esperando una respuesta” contó Katy Herrera, explicando las razones por las cuales los habitantes de este sector recurrieron durante el día a realizar varios bloqueos.

“Estoy preocupada por la situación de una amiga con sus nietos, estoy preocupada por mis papás, por la calle que ya vamos a tener que tomar vías de hecho para cerrar y hacer algo, porque no nos quieren escuchar. Eso no es tener consideración. Ya uno se cansa de lo mismo, y de estar como mendigando por un servicio que uno está pagando. No se justifica”, concluyó Herrera.